De plysje fan East-Fryslân siket tsjûgen fan in 'situaasje' yn it Thalenpark yn Drachten. Sneintemiddei soe dêr om 12.50 hinne wat foarfallen wêze. De plysje wol lykwols net bekend meitsje om watfoar barren it giet, mei it each op de gefoelichheid fan de saak.