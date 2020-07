FNP stelt fragen oer 'suterige' ûntbleating stânbyld Fedde Schurer

"Der wiene gjin blommen en gjin Fryske flagge. It iennichste wurd Frysk by de ûntbleating wie it wurd 'strider' op it stânbyld", skriuwt de partij oan it kolleezje. "Ik haw it Frysk bot mist by de iepeningshanneling", seit FNP-riedslid Ate Eijer, dy't sels by de ûntbleating oanwêzich wie. Eijer is nei de ûntbleating oansprutsen troch ferskate ynwenners fan It Hearrenfean en hat no besletten om riedsfragen yn te tsjinjen by de griffy.

Flaters

It hat Eijer bliken dien dat de oarspronklike útnûging foar de ûntbleating grôtfol flaters stie. De meast pynlike flater wie dat neffens de earste útnûging de widdo fan Schurer belutsen wêze soe by de kar foar it nije plak fan it stânbyld. Dat kin net, want frou Schurer is al lang lyn ferstoarn. De gemeente hat dêrom letter noch in twadde útnûging makke mei in oanpaste tekst, mar ek dy wie net flaterfrij.

De flater oer frou Schurer en ferskate oare flaters wiene foar kollega-skriuwer en sjoernalist Hylke Speerstra reden om de gemeente yn 't foar witte te litten dat er net komme soe. In telefoantsje fan kultuerwethâlder Hans Broekhuizen brocht Speerstra net op oare gedachten. "As je sokke flaters meitsje, dan nimme je it net serieus", is Speerstra fan betinken. Dat de ûntbleating fan it byld fan Schurer folslein Nederlânsktalich wie fynt de skriuwer like ûnbegryplik. "Fedde soe him yn syn grêf omdraaie, dêr bin ik wol wis fan."