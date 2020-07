Flintertelling: Fryslân oantrekliker foar flinters yn waarmere simmers

Yn Fryslân binne der mei de lanlike flintertelling van de Vlinderstichting yn in moanne tiid 11.445 flinters teld. Lanlik sjoen binne der sa'n 117.000 túnflinters teld: dat binne sa'n 14.000 tellingen yn 4.500 túnen. De top trije: de nûmerflinter, de deipau-each en de lytse wite koalflinter. It docht bliken dat it noarden oantrekliker wurdt foar guon flinters.