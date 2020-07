Oerwinning op Hommerts-Jutryp nei partoer Bergsma, Drent en Kootstra

Keatsferiening De Boppeslach fan Hommerts-Jutryp hie sneon foar it earst yn syn bestean in haadklassewedstriid. De oerwinning gie nei it partoer fan Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Sy fersloegen yn de finale it partoer fan Menno van Zwieten, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar yn de finale mei 5-4 en 6-6.