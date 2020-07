Harlinger Belang teloarsteld fanwegen ûnkrûd by nije stasjonsgebiet

De lokale partij Harlinger Belang is net wiis mei de grutte hoemannichte ûnkrûd dy't oan de Stasjonswei groeit. Dat stasjonsgebiet is noch mar krekt op 'e nij ynrjochte, de strjitte is foar sa'n 1,5 miljoen euro oanpakt. Harlinger Belang is teloarsteld dat de gemeente Harns it grienûnderhâld sa min útfiert.