Hurdfytser nimt kaai mei nei konflikt yn de Tsjongerdellen

In hurdfytser hat de kaai fan in auto stellen yn de Tsjongerdellen by Jobbegea. Twa hurdfytsers hiene in konflikt mei in boer, dêrnei is de kaai fan de auto meinommen en waard it efterljocht fernield. De plysje fan Súdeast-Fryslân is op syk nei de twa manlju, dy't fan middelbere leeftiid binne en fytsklean oan hiene.