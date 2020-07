By it protest tsjin de jildende coronamaatregels yn Ljouwert binne oant no ta sa'n hûndert oant hûndertfyftich minsken ôfkaam. De demonstraasje, 'Samen terug naar normaal', sette om 14.15 oere, in kertier letter as pland, útein by de Aldehou. Bedoeling is dat der dernei in mars, in saneamde frijheidstocht, troch de binnenstêd rûn wurdt.