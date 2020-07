Goed 250 minsken by protest tsjin coronamaatregels yn Ljouwert

De oardel meter ôfstân waard net bewarre, mar de demonstraasje wie net sa massaal dat de plysje him soargen makket. Der mochten maksimaal 750 minsken oan meidwaan, mar dy wiene der lang net. It tal minsken wiksele wat, want it wie njonken de Aldehou en it is ek keapsnein. Mar der wiene sa'n 250 oant 300. Foar it tafersjoch wiene der sa'n tsien minsken fan de plysje en de hanthavening.

Ien fan de sprekkers wie in tsjinstanner fan faksinaasje dy't ferteld hat dat syn soan nei it sikehûs moast nei in faksinaasje. De kearn fan de measte taspraken is dat it net kloppet wat de oerheid de minsken fertelt. Sprekker Tjerk de Haan wie der wiis mei dat de parse ek bywêzich wie: "De pers moet leren de waarheid te spreken en zelf op onderzoek uit te gaan. Laat onze groep die hier massaal aanwezig is het verhaal doen en zet dat tegenover wat de staat ons elke dag probeert wijs te maken aan fabeltjes, onwaarheden en mishappenings."