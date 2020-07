De plysje hat sneontejûn in 30-jierrige automoblist út Grou oanhâlden foar it riden mei drank op. Nei in flibetest die ek nochris bliken dat de man ûnder ynfloed fan kokaïne wie. Op it buro is him in bloedproef ôfnaam. Hy krige in rydferbod fan 24 oeren oplein.