Tim Hoeve en Sjoerd Koopmans langer by Aris

Foar Hoeve (22), in 1.96 meter lange guard, wie it ôfrûne seizoen nei sân duels al foarby. Hy skuorde, tsjin syn âlde klup Donar, syn foarste krúsbân yn syn rjochterknibbel. Hy bleau nau belutsen by it team. Neffens de klup hat Hoeve hurd wurde oan syn refalidaasje en makket hy kommende seizoen in comeback op it fjild.

Foar Koopmans (22) wurdt it it tredde seizoen by Aris. Dêrfoar kaam er al út foar Donar. Hy is útgroeid ta in wichtige fêste wearde foar Aris, meldt de Ljouwerter Earedifyzjebasketbalklup.