Inkelde hûnderten minsken ferwachte by protest tsjin coronamaatregels yn Ljouwert

De demonstraasje set om 14.00 oere útein by de Aldehou yn Ljouwert. Dêrnei giet der in mars, in saneamde frijheidstocht, troch de binnenstêd.

De demonstraasje soe nedich wêze, omdat de tydlike needmaatregels no gjin wittenskiplike basis mear hawwe en ek gjin effekt ha, sa stiet te lêzen yn de oankundiging fan de demonstraasje.

Neffens de organisatoaren hawwe de maatregels fatale gefolgen foar it wolwêzen, de sûnens, de ekonomy en de demokrasy. Se wolle werom nei it normale libben, mei frijheid om te kiezen en sûnder eangst foar it coronafirus. In eventueel faksin soe neffens harren neat útmeitsje.

Foar Mourik is it ek spannend. Hy hat gjin inkelde ûnderfining mei it organisearjen fan demonstraasjes en is al bliid dat it poadium en de lûdsynstallaasje aanst goed stean. "Dan ben ik al tevreden", sa seit er.