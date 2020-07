Plysje leit yllegaal feest op de Hegemer Mar stil: sa'n 40 boaten mei 200 lju

De plysje hat sneon oan de ein fan de middei in yllegaal feest op de Hegemer Mar stillein. Der wiene goed 40 boaten mei sa'n 200 lju oan board dy't dêr foar anker gien wiene. Op ien fan de boaten soe in optreden wêze fan in band, mar dêr wie net in fergunning foar oanfrege. Yn oerlis mei Veiligheidsregio Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân is der dêrom in ein makke oan it feest.