Galama triomfearret yn It Heidenskip, Van der Wal foar de tredde kear winst

De nûmers twa en trije yn de senioaren topklasse binne Freark kramer (18,76) fan It Heidenskip en Sytse Bokma (18,30) fan Hylpen wurden.

By de froulju gie de oerwinning nei Marrit van der Wal, ek al fan It Heidenskip. Sy sprong 15,57 meter en liet dêrmei Anneke Broersma (14,9) fan Lemelerveld en Sigird Bokma (14,18) fan Hylpen efter har. It is boppedat al de tredde kear dat sy wint by de froulju.

By de junioaren is Peter Faber fan Oldehove earste wurden mei 18,67 meter. Nei him kamen Rutger Haanstra (18.08) fan It Heidenskip en Riemer Durk Krol (16,60) fan Heech. By de jonges giene de prizen nei Wytse Steensma (15,29), Jelmer de Jong (14,89) en Germ Terpstra (14,76), en by de famkes nei Pytrix Westra (13,20), Inger Haanstra (13,07) en Hanneke Westert (13,13).