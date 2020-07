Lêste earbetoan foar by Aruba omkommen militêr Christine Martens

Wêrtroch't de NH90-gefjochtshelikopter fan de twa omkommen militêren yn de Karibyske See stoarte, is noch net dúdlik. De swarte doaze fan it tastel is burgen. Dy wurdt brûkt by it ûndersyk nei de tadracht fan it ynsidint.

Yn de helikopter sieten útsein de 34-jierrige Martens en de 33-jierrige Warnies noch twa oare militêren, dy't de crash oerlibben. Sy sieten net yn de cockpit, mar yn it grutte middenpart fan de helikopter en hawwe gjin fysyk letsel oprûn.

Kondoleânsjeregister

It ministearje fan Definsje hat moandei in kondoleânsjeregister iepene. Beide militêren hawwe de rang fan 'luitenant-ter-zee der 2 klasse oudste categorie'. In soad kollega-militêren hawwe it kondoleânseregister tekene.