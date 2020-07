Klûs stellen by Bosma Groene Vakzaak yn Sint-Nyk

By it bedriuw Bosma Groene Vakzaak - Agrishop is yn de nacht fan freed op sneon ynbrutsen yn de winkelpannen en kantoarromte oan de Gaastwei yn Sint-Nyk. Krekt nei trije oere yn de nacht is de klûs fuorthelle troch twa ynbrekkers. Neffens it bedriuw is alles oeralhelle en is der flink wat skea. It bedriuw hat de dieders op kamerabylden stean: dêr binne twa minsken te sjen dy't mei de klûs omtôgje.