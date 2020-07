Wensintrum Almenum yn Harns makket plak foar nijbou

Der is twa jier neitocht oer ferskate mooglikheden om in goeie takomst foar it wensintrum te garandearjen. Nijbou is de iennige goeie opsje neffens de wenningbouferiening en de stjoergroep dêr't ferskate partijen ynsitte. De hjoeddeiske wenningen foldogge net mear oan de easken dy't steld wurde oan wenjen foar âlderein.

Der wurde 162 wenningen sloopt, der komme op syn minst 130 werom. De stjoergroep hat begryp foar de soargen dy't minsken hawwe, mar in oare mooglikheid is der neffens harren net. De nije wenningen komme wol werom op it âlde plak, oan it Van Harinxmakanaal. Der sil net earder as de simmer 2022 begûn wurde mei de sloop en nijbou.