Reüny op rommelmerk Makkingea: "Mei rinrûten komme je in hiel ein"

De keaplju en hannelers yn Makkingea kinne fan sneon ôf oan einlik wer los op de merk yn it doarp. Gewoanwei is der eltse moanne in merk, mar troch it coronafirus koene hannelers harren guod trije moannen net kwyt. Dat de merk no wer iepen is, soarget foar bliide gesichten by de minsken. "It fielt in bytsje as in reüny," seit organisator Hotze Punter. "De hannelers en it publyk hawwe inoar mist."