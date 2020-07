Joey Veerman bliuwt oant 2024 by SC Hearrenfean

Veerman kaam in jier lyn oer fan FC Volendam en tekene doe in kontrakt oant 2022 mei in opsje op in ekstra seizoen. Hy spile it ôfrûne seizoen 22 duels, hy skoarde 4 kear en hat 5 assists jûn. Troch syn goeie ûntwikkeling waard Veerman ek oproppen foar Jong Oranje mar syn debút hat hy dêr noch net makke fanwegen in blessuere.