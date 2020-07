Stânbyld Fedde Schurer op nije lokaasje: wurdearring, mar ek argewaasje

Krityk

Njonken lof wie der sneon ek argewaasje om de ûntbleating hinne. Frysk skriuwer Hylke Speerstra, freon en âld-kollega fan Schurer, wie út protest ôfwêzich by de ûntbleating. Speerstra wie min te sprekken oer de útnûging 'grôtfol flaters' dy't er fan de gemeente Hearrenfean krige. Ek hat Speerstra der muoite mei dat der by de ûntbleating gjin wurd Frysk sprutsen waard. "Fedde soe him yn it grêf omdraaie, tink ik."

Fedde Schurer waard by it grutte publyk bernammen bekend troch Kneppelfreed. Schurer moast op 16 novimber 1951 foar de rjochter ferskine, nei't er in kantonrjochter dy't wegere om Frysk te ferstean fûl bekritisearre yn in haadredaksjoneel kommintaar fan de Friese Koerier. De reboelje dy't by dizze saak ûntstie op it Saailân is de skiednis yngien as Kneppelfreed.

Oer Kneppelfreed waard sneon net praat, mar ien fan de oanwêzigen fûn it mar nuver dat it byld foar de ûntbleating ynpakt wie yn plestik. In Fryske flagge hie neffens de frou better op syn plak west, sa sei se tsjin wethâlder Broekhuizen.