FIDEO: Falkjesile op de Pikmar

Om't it skûtsjesilen dit jier net trochgiet, hat It Skûtsjesjoernaal wat oars betocht. Yn gearwurking mei de wettersportferiening fan Grou binne der fiif wedstriden syld op de Pikmar. Net yn skûtsjes, mar yn falkjes. Mei de fjirtjin skûtsjeskippers dy't harren frou mei hiene as fokkenist. Sjoch hjir nei in kompilaasje fan de earste wike: