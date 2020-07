FIDEO: Drokte by Duinen Zathe yn Appelskea

Dat Fryslân fol is, is ek by attraksjepark Duinen Zathe yn Appelskea te sjen. Op guon dagen kinne minsken net iens it park mear yn, om't it te drok is. Dat komt lykwols foaral om't it park de kapasiteit drastysk nei ûnder bysteld hat, om te foldwaan oan de coronamaatregels.