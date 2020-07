Omrop TIP: FRL DOK 50 jier Lauwersmar

Seespegelstiging

Dochs binne der grinzen oan de groei. Troch seespegelstiging nimt it sâlt wurden ta en dat bedriget de lânbou. De haven fan Lauwerseach is fol, mar is omjaan troch it nasjonaal park. Kin de rekreaasje ûnbedimme groeie sûnder dat de rêst yn it gebiet fersteurd wurdt. En wat binne de konsekwinsjes fan de ôfsluting foar de Waadsee?

In byld fan tiid

Yn it earste diel fan it dokumintêretwalûk stiet de fraach sintraal hoe't de takomst fan de Lauwersmar, en benammen dy't fan de wrâldferneamde setierappelteelt, derút komt te sjen nei oanlieding fan de klimaatferoaringen. De Waadferiening is posityf oer de weryntroduksje fan tijwurking en sâlt wetter, mar de boeren binne bang foar de gefolgen foar harren fak. Wer oaren tinken dat dat wol tafalle sil, om't der ek in soad swiet wetter út Fryslân en Grins wei de mar ynstreamt.