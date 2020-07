Lotte sollisitearret mei 'stoer' filmke by de plysje: "Ik ha myn gesicht sjen litten"

En dy fideo hat in soad ympakt. Ferskate plysje-aginten reagearren al op de fideo fan de sportynstruktrise. "Ik vind dit wel stoer", skriuwt ien fan de aginten bygelyks. En dêr bleau it net by, want yntusken hat ek minister Grapperhaus de fideo besjoen, sa skriuwt hy op Instagram: "Hoi Lotte, ik heb je filmpje gezien. Wat bijzonder! Ik heb ook gezien dat je inmiddels contact hebt met de politie, ik wens je heel veel succes!"

'Lotte niet te stoppe'

Lotte sette har sollisitaasjekampanje op yn gearwurking mei it Ljouwerter bedriuw Xpressy, dat spesjalisearre is yn it meitsjen fan moderne sollisitaasjes. Se makken de kampanje 'Lotte niet te stoppe', dy fierder ek bestiet út in webside en in wiidweidich en modern cv.

Recruiters fan de plysje hawwe yntusken kontakt opnaam mei Lotte. It is no lykwols noch wol wachtsjen op in fakatuere, mar it doel fan Lotte is berikt. "Ik ha no yn elk gefal it gefoel dat ik myn gesicht sjen ha litte kinnen", seit Lotte. "Dat wie mei de brieven net sa."