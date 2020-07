Hûnderten kustbriedfûgels krije kleurring om foar ûndersyk

Om mear sicht te krijen op wat der oan 'e hân is, is it aksjeplan 'Wij & Wadvogels' opsetten. Underdiel dêrfan is it ringjen fan de fûgels op it Waad, mar ek oare kustgebieten yn Nederlân.

Undersikers binne benammen benijd hokfoar fûgels der krekt op nije briedplakken ôfkomme. Foar in soad kustbriedfûgels komt it hiel krekt wêr't sy al of net briede wolle. As in gebiet tefolle ferrûget, binne sy gau wer fuort.

It publyk wurdt oproppen om fûgels mei kleurringen troch te jaan om sa de ûndersikers te helpen. En dêrfoar hoege je net op it Waad te wêzen; guon fûgels fleane hielendal nei Súd-Europa of fierder. Oer hoe't je dat dogge, stiet hjir mear ynformaasje. Je kinne de waarnimming hjir ynfiere of middels dizze app.