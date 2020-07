Al mear as 4.000 euro ophelle foar boek oer Ljouwerter keunstprojekt

Oan it begjin fan de coronakrisis seagen teäterregisseuse Karina Kroft en technysk ûntwerper Remko Smids it grutste part fan harren wurk opdrûgjen. Om dochs aktyf te bliuwen, kamen se mei it idee om mei in beamer teksten te projektearjen op gebouwen.

Santich jûnen lang ferskynde der, krekt nei sinne-ûndergong, op gebouwen earne yn Ljouwert of omkriten in ferbinend, treastend, hoopjaand, oanmoedigjend of grappich sitaat.

'Only in darkness you can see the stars'

Kroft en Smids brûkten teksten yn it Frysk, Nederlânsk en Ingelsk en dielden ûnder oare sitaten fan Brigitte Kaandorp, Leo Tolstoj, Charlie Chaplin, Jules Deelder, Marilyn Monroe en Fransciscus van Sales.

Op in flatgebou yn Ljouwert projektearren se de tekst 'Only in darkness you can see the stars', in sitaat fan Martin Luther King Jr. De dei dernei wie der op it gerjochtsgebou yn de haadstêd de tekst 'Hou afstand van elkaar' te lêzen.