Longdokter Wouter van Geffen simmergast by Buro de Vries

Hy hat syn oplieding yn Grins dien, wurke foar syn promoasje ûnder mear yn it Royal Hospital yn Londen. Foar in ûndersyk nei de 'longoanfal' wûn hy in ynternasjonale priis. Njonken syn wurk as medysk spesjalist, is Van Geffen as ûndersiker ferbûn oan it UMCG. Hy docht dêr wittenskiplik ûndersyk nei de kwaliteit fan libben en de behanneling fan kanker.

Coronavlogs

Van Geffen waard lykwols benammen bekend fanwege syn 'coronavlogs' foar it ferneamde telefyzjeprogramma Frontberichten. Dêryn holden minsken yn tal fan soarchberoppen sels in fideodeiboek by. It joech in ynkringend byld fan wat de coronakrisis yn de praktyk betsjutte en hokker dilemma's de soarchmeiwurkers foar de kiezzen krigen.