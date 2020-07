Corona Cinema yn Dokkumer Bonifatiuskapel hâldt try-out: "It is fansels enoarm spannend"

Mei in protte lûd begjint de film. In taskôger sjocht ferskrikt op. "Dit wie lûder as ik tocht", laket Eimert Smits. "Ik fyn it moai dat ik no wer nei de film kin. Dy maatregels meitsje my dan net sa folle. It leafste ha je fansels de hiele kapel fol. Dat is wat nofliker, mar om wer te begjinnen, is dit ek moai."

Ek Van Staalduinen genietet folop. "Dizze try-out befalt ús goed. Dus ik tink dat der wer mear films draaie kinne. It tal besikers foel noch wol in bytsje ôf, mar wy hoopje dat de minsken wol wer komme. It is ek wol efkes wenne, al dy frijwilligers mei mûlkapkes en de rinrûten wêr't je je oan hâlde moatte. Mar as dat went, wurket it foar ús minsken ek wat better."