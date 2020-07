Bonifatiuskapel yn Dokkum iepenet syn doarren wer: "It is fansels enorm spannend"

De kapel is folslein coronaproof ynrjochte. De frijwilligers hawwe mûlkapkes op en de bankjes stean op 1.5 meter fan inoar. "Ek moasten we in oare rinrûte meitsje", seit organisator Peter Sauermann. "We hawwe no mar 45 besikers dy't in kaartsje helje en dus binne der hast mear frijwilligers as besikers", laket Peter wylst hy nei foaren rint.

Yn de midden fan de ovale kapel hinget in grut skerm. Hjir is aanst de musical oer de misjonaris Bonifatius te sjen. Dizze is opnommen yn de kapel sels. Mei in pear freonlike wurden hjit Peter alle minsken wolkom. "Mar ik freegje jimme ek om ôfstân te hâlden", slút der syn wurdsje ôf.