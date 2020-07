Heit en dochter fine mortiergranaat op It Amelân

De syktocht op it strân by Hollum levere yn earste ynstânsje allinnich mar in soad bierdopkes op. Doe't Aukema lykwols in moai sinjaal út de detektor krige, rôp hy syn dochter Aimee om op dat plak te graven. Dêrby hie se de help nedich fan har heit, om't itjinge dat se opgroef grut bliek.

Aukema tocht earst oan in stik izer fan in boat. "Plots zag ik het en het leek op een explosief, een mortiergranaat." Hy belle fuortendaalks de plysje, dy't rap arrivearre. Sneon komt de Explosieven Opruimingsdienst om it projektyl op te romjen.

"Geen muntjes, Aimee", sei Aukema tsjin syn dochter, "maar wel een mooi en stoer verhaal." Aimee hie dochs leaver in muntsje fûn.