Fysioterapeut sikehûs Nij Smellinghe test posityf op corona

Nij Smellinghe hat fuortdaliks alle maatregels nommen dy't nedich binne. Ut it kontaktûndersyk docht bliken dat mar ien pasjint fan de fysioterapeut in coronatest ha moat. Alle oare pasjinten binne hieltyd op oardel meter ôfstân bleaun en rinne gjin gefaar, sa sei Kleinlugtenbeld. In pear kollega's fan de fysioterapeut bliuwe thús yn karantêne, omdat it fan har net dúdlik is oft der wol altyd oardel meter ôfstân wie.

Neffens Bert Kleinlugtenbeld hat de fysioterapeut presys sa handele as de regels foarskriuwe. "Hij had een loopneus en is meteen thuisgebleven en getest. Helaas testte hij positief."