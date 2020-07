Syktocht nei fermiste man op Iselmar stopset, sneon fierder mei sykjen

De man wie mei in groep te silen op de Iselmar, doe't er de gyk tsjin de holle krige en oerboard sloech. Der is daliks in grutte sykaksje op tou set, mar nei fjouwer oeren sykjen waard opholden.

Freedtemoarn is wer fierder socht, no ek mei sonarapparatuer, mar oant no ta sûnder resultaat. It doel is om sneon wer troch te gean mei sykjen.