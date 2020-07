Amicaal en Treemter yn Grou wer iepen nei skeinen coronaregels

Lokoboargemaster fan Ljouwert Hilde Tjeerdema lei letter út dat der sprake wie fan in ekses. De besikers holden gjin ôfstân, der wiene gjin hygiënemaatregels naam en minsken sieten net oan in tafel, wat wol de regel is.

De kafees hawwe net in boete oplein krigen, mar moasten in plan skriuwe oer hoe't sy tenei omgean mei de coronaregels. Pas as dat plan goedkard wie troch de gemeente, koene de kafees wer iepen.

Freedtejûn is der in optreden fan DJ's Deonastic & Hidde Hill yn de Treemter. Mar besikers kinne der net samar hinne, se moatte in plakje reservearje fia WhatsApp.