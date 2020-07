Bewenners azc Balk demonstrearje tsjin ûngelikense behanneling asyloanfragen

It ministearje fan Justysje en Feiligens hat de prosedure oanpast doe't bliken die dat 14.000 asylsaken net op tiid behannele waarden troch in tekoart oan meiwurkers. Om de achterstannen fuort te wurkjen hat de IND asylsaken yn twa groepen yndield.

Foar de groep fan 14.000 asylsikers dy't asyl oanfrege ha foar 1 april fan dit jier is in apart team oprjochte: de Taskforce Dwangsommen. Asyloanfragen fan minsken dy't nei 1 april yn Nederlân kommen binne, wurde safolle mooglik binnen seis moannen behannele.

Frustraasje

In foarbyld is de Syriër Abdul dy't yn it asylsikerssintrum yn Balk sit. Hy neamt it frustrearjend dat er al hast in jier yn it azc sit en noch net heard is troch de IND, mar oaren nei sân moannen al in status ha. Hy freget him ôf hoe't dat kin, wylst elkenien yn Nederlân gelyk is foar de wet.

By guon azc's yn ús lân wurdt demonstrearre. Freedtemiddei wie der in protest yn it Drintske Zweeloo en woansdei waard der yn Balk protestearre.