SC Cambuur begjint kompetysje tsjin NEC, SC Hearrenfean treft Willem II

Cambuur spilet meastal op in freedtejûn: 27 kear. Fierder noch trije kear op sneon, ek trije kear op snein en fjouwer kear op in moandei. Ien wedstriid, út tsjin Roda JC is noch net ynpland. Dy wurdt 26, 27 of 28 maart spile. De alderlêste wedstriid, op 14 maaie, is in thúswedstriid tsjin NAC út Breda.

SC Hearrenfean

Ek SC Hearrenfean begjint en einiget mei in thúswedstriid. Op 12 septimber begjint foar de Feansters de kompetysje tsjin Willem II út Tilburg en de lêste tsjinstanner is Sparta út Rotterdam. De derbys tsjin FC Grins binne noch net ynpland.

Yn de earedifyzje binne de wedstriden oant en mei 7 febrewaris bekend. Dêrnei is der wol in skema, mar net op datum. Dat wurdt yn de tredde wike fan desimber bekend makke. De KNVB hat alle klups frege tsjin wa't se letter yn de kompetysje spylje wolle, mei kâns op mear publyk. Neffens de KNVB is dat by hast alle earedifyzjeklups slagge en by de Keuken Kampioen difyzje is dat yn de helte fan de gefallen slagge. De 'topwedstriden' binne dêrom yn 2021 pland.