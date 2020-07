FIDEO: "De SKS en de IFKS moet je niet willen samenvoegen"

De oprjochting fan de IFKS yn 1981 hat foar it skûtsjesilen, en grif ek foar de SKS, fan grut belang west. Tink allinnich mar oan it behâld fan tsientallen skûtsjes, dy't oars miskien wol sloopt wiene. Dêrom ekstra oandacht foar de IFKS freedtejûn yn It Skûtsjesjoernaal, mei skipper Pieter Meeter fan it SKS-skûtsje fan Akkrum en Sikke Heerschop, dy't al tritich jier meisyld yn 'e IFKS.

Sjoch hjir de útstjoering fan It Skûtsjesjoernaal werom: