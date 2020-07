Twa moanne selstraf foar stellerij en bedriging: "Een man op leeftijd die ontspoort"

De man hie dêr al in auto kocht mar kaam letter werom omdat hy ek noch in oare auto besjen woe. Sûnder wat te sizzen wie hy yn de wein fuortriden. In moanne letter bedrige er de kurator fan syn buorman. Hy drige de auto fan de kurator op te blazen as der gjin jild nei syn buorman oermakke wurde soe.

De Penjumer hat psychyske problemen, mar stiet net iepen foar helpferliening. De lêste jierren hat hy in lang strafblêd opboud, mei in soad geweld en bedrigingen. "Ik zie voor me een man op leeftijd die volledig aan het ontsporen is", sa sei de rjochter. De man moat ek in selstraf fan 3 wiken útsitte, dy't earder ûnder betingst oplein wie.