Echtpear Karsten út Dokkum krige corona: "Mijn vrouw heeft mijn leven gered"

Foar de frou fan Karsten wie dit hiel oars. Sy moast yn karantêne doe't Jaap yn it sikehûs lei. Se wie dus folslein allinnich. "Het was verschrikkelijk, want ik was ook nog ziek en alleen. Maar ik werd steeds beter. Ik zei tegen mezelf: ik moet beter worden. Ik wil niet toegeven dat ik ziek ben. Ik heb positief gedacht." Se krige in soad stipe fan alle kanten: fan de buorlju en fan it sikehûs. "Maar ik was zo uitgeput van alles. Het was heel erg vermoeiend en eng."

Ut de koma

Op 13 april, goed trije wiken letter, wurdt Jaap wer wekker makke. "Ik wist niet hoe ik uit een rietje moest zuigen. Je komt er ontzettend slecht uit." Hy koe net lêze of fokusje. Ek de datum koe er net ûnthâlde. "Ik zag de klok wel, maar ik wist niet hoe laat het was. Je krijgt informatie die klopt en die niet klopt." Dêrneist hie Jaap lêst fan deliren. Sa tocht er dat er yn Dútslân opnaam wie. Dat duorre twa dagen.

It earste kontakt mei syn frou ferrûn fia WhatsApp. "Dat praten ging eerst nog heel slordig. Twee dagen later was het ook weer beter. De eerste keer was prachtig om haar weer in het echt te zien."