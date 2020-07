Wurkstraf foar Drachtster (23) dy't holp by wytwaskjen fan tûzenen euro's

In man fan 23 jier út Drachten is troch de rjochter feroardiele ta in wurkstraf fan 50 oeren en 50 oeren ûnder betingst. Hy wie belutsen by it oplichten fan twa ûndernimmers yn Gelderlân en Noard-Brabân. De Drachtster holp by it wytwaskjen fan 10.000 euro.