Freedsmerk oer mûlkapkes: "Ik ha al sa'n soad oerlibbe, dan dit ek wol"

Op de Ljouwerter freedsmerk kamen alle mooglike farianten wol foarby: "It soe goed wêze dat it ferplichte wurdt, want dy oardel meter, dêr hâldt men him net oan!" Mar ek: ""Ik doch gjin kapke foar. Ik bin tachtich en ha al sa'n soad oerlibbe, dan dit ek wol. En oars mar net!"

Ek waard wiisd nei oare lannen: "Dêr is't al sa, dan sil it hjir ek wol komme." Ien fan de keaplju is krekt werom fan 14 dagen fakânsje yn Dútslân. Dêr moast er ek geregeld sa'n kapke foar ha. Syn konklúzje: "It went!"

Yngripende sykte

In besiker fan de merk hie koartlyn praat mei in eks-coronapasjint. "Als je dan hoort hoe ingrijpend zoiets is dan wil je echt alles doen om die ziekte hier weg te houden!" Neffens in ferkeaper fan mûlkapkes bin dy mei in útwaskber filter hurdrinners. "En dy mei de pompeblêden, dy is sels al útferkocht!"