Ytkafee De Kruisweg yn histoarysk pân Damwâld slút syn doarren

Yn septimber komt der in enkête oer hoe't it no fierder moat mei it pân. Neffens de gemeente lizze alle opsjes foar in nije bestimming foar it pân noch iepen.

It Ryksmonumint is sûnt 2009 yn hannen fan de gemeente en wurdt sûnt dy tiid pachte troch hoareka-ûndernimmer Rintjema.