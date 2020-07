Pachter hâldt op mei ytkafee, sealesintrum en doarpshûs yn De Kruisweg Damwâld

It Ryksmonumint is sûnt 2009 yn hannen fan de gemeente en wurdt sûnt 2017 pachte troch hoareka-ûndernimmer Rintjema. It gebou wurdt no brûkt as doarpshûs en hoarekagelegenheid.

De gemeente sil tegearre mei Stichting Doarpshûs De Krúswei neitinke oer de takomstmooglikheden foar De Kruisweg. It stichtingsbestjoer en de gemeente stean eventueel iepen foar in nije ynfolling.

Mei in enkête wol de stichting de ideeën en winsken fan de doarpsbewenners fan Damwâld yn kaart bringe. Ein septimber moat der mear dúdlik wêze. De plande aktiviteiten en reservearrings bliuwe oant dy tiid stean en trochgean.