Simmerblog: Simmer yn Damwâld

De Bonifatiustsjerke is ferneamd nei de bekende sindeling dy't ek yn Moarrewâld west is. "It ferhaal wol dat doe't Bonifatius ûnderweis wie nei Dokkum om dy goddeleaze Dokkumers nei it Kristendom te bekearen, dat se hjir troch Moarrewâld giene en doe rûkten se dat hjir in frou oan it bôlebakken wie," fertelt Pieter van der Bij. Bonifatius frege om in bôle mar waard ferteld dat it stiennen wiene. "Doe sei Bonifatius: 'stiennen sille it bliuwe', de frou seach wer yn de oven en de bôlen wiene yn stiennen feroare." Yn de Bonifatiustsjerke sit ien fertikale stien, om de ynwenners oan te trunen gastfrij te wêzen.