Nanne Klompstra bliuwt oan assistint-coach by Aris

Der is wol in oantal saken feroare binnen it bestjoer fan Stichting Top Basketbal Friesland. Bestjoersleden Patrick Frimpong (help kommersje/technyske saken) en Niels Jousma (ponghâlder) nimme ôfskied as bestjoerslid. De taken fan Frimpong wurde oernaam troch de besteande bestjoersleden. Sieta Epema is mei yngong fan it seizoen 2020-2021 de nije ponghâlder.

De organisaasje is foarearst noch net op syk nei ferfanging, mar giet fierder as fiifkoppich bestjoer. Se krije dêrby stipe fan frijwilligers.