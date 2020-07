Dochs noch meardere keatspartijen foar haadklassefroulju: "Hiel bliid mei"

Oant no ta hawwe de froulju twa partijen keatst. Yn Moarre-Ljussens luts it partoer fan Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia oan 'e langste ein. Opslagger Tuinenga is bliid mei de ynfolde wedstriidaginda. "Der is no einliks dúdlikheid kaam en ik tink dat de KNKB dat goed oplost hat foar de keatsers, dat is moai."

Se siet wol yn oer it keatsseizoen en dat der oan it begjin fan de wike noch mar trije wedstriden pland stiene. "Ik hie wol tocht dat we fan no ôf in wike keatsen en dan in wykein rêst hawwe soene, mar dus net. We meie noch efkes."