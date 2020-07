Jongelju soargje foar oerlêst yn Abbingapark yn Ljouwert

Yn it Abbingapark yn Ljouwert is tongersdei in jonge fan 14 jier bekeurd omdat er in grut mes by him hie. De jonge hearde by in groep jongelju dy't oerlêst feroarsaken. De plysje krijt de lêste tiid regelmjittich meldingen oer jongelju yn it park. Der is dêrom no ekstra tafersjoch.