Dielscooters Go Sharing efterlitten yn it wetter en op 'e dyk

Sûnt foarige wike stean der 120 scooters yn Ljouwert. It systeem is maklik te brûken. Minsken kinne mei in app op harren telefoan de scooters hiere en kinne dizze nei de reis op in plak yn de stêd delsette. It wurket op himsels goed, mar der wurdt ek misbrûk fan makke. Op Facebook ferskine ferskate foto's fan scooters yn it wetter en midden op de fytspaden.

It liket slimmer as dat it is, seit servicemonteur fan Go Sharing David Heidbuurt. "It is natuerlik net leuk. Mar om hiel earlik te wêzen, ha wy oant no ta net in soad skea hân. Dit binne echt twa útsûnderlike gefallen." Minsken dy't de scooters net goed te plak sette, krije fan Go Sharing in melding. "Dan kinne se him de oare kear wat oars delsette, sadat it foar oaren miskien minder oantreklik wurdt om de scooters om te goaien", seit Heidbuurt.