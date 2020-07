Demonstraasje tsjin coronamaatregels oankundige yn Ljouwert

De demonstraasje soe nedich wêze, omdat de tydlike needmaatregels no gjin wittenskiplike basis mear hawwe en ek gjin effekt ha, sa stiet te lêzen yn de oankundiging fan de demonstraasje.

Neffens de organisatoaren ha de maatregels fatale gefolgen foar it wolwêzen, de sûnens, de ekonomy en de demokrasy. Se wolle werom nei it normale libben, mei frijheid om te kiezen en sûnder eangst foar it coronafirus. In eventueel faksin soe neffens harren neat útmeitsje.

It protest begjint sneintemiddei by de Aldehou en dêrnei folget in mars troch de binnenstêd fan Ljouwert.