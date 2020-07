Jonge brommerrider krijt twa bekeuringen en is brommer kwyt

Omdat er by in eardere kontrôle in wapen by him hie, kontrolearre de plysje him dêr ek op. Dit kear hie er in flintermes by him. Dat is in ferbean wapen en de plysje hat it yn beslach nommen.

Foar it wapen en it riden sûnder rydbewiis krige de jonge in bekeuring en de plysje naam de brommer yn beslach.