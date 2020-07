Harkemase Boys yn beker tsjin Hercules, VV Bûtenpost treft DWOW

Haadklasser VV Bûtenpost moat nei Wieringerwerf om it op te nimmen tsjin DWOW. Dat is de leechst spyljende klup dy't meidocht oan de bekerkompetysje. DWOW komt op snein út yn de tredde klasse. Bûtenpost is in sneonshaadklasser.

De wedstriden wurde spile op sneon 29 augustus.