Mildaam is klear mei deimen en easket yngreep fan provinsje

Ynwenners fan Mildaam wolle dat de provinsje de oerlêst fan hûnderten deimen (damherten) oanpakt yn de regio. Pleatslik Belang freget sawol Provinsjale as Deputearre Steaten om aksje te ûndernimmen. Yn in brief skriuwt doarpsbelang dat de bisten 'efter gaas hearre yn in hartepark dêr't se jierren lyn út ûntsnapt binne'.